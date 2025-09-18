Intel ganó 24,818 millones de dólares en valor de mercado

Las acciones de Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados, se dispararon 22.77% en el Nasdaq este jueves a 30.57 dólares, con lo que apuntó su mayor alza diaria desde 1987.

En valor de capitalización la firma sumó 24,818 millones de dólares para quedar en 133,805 millones en un solo día.

Por su parte, los papeles de NVIDIA, fabricante de chips, subieron con fuerza en la jornada de este jueves en Wall Street, luego de anunciar una inversión por 5,000 millones de dólares en Intel, lo que le otorgará aproximadamente 4% de participación de la compañía.

Los títulos de NVIDIA subieron 3.49% a 176.24 dólares por unidad, con lo que se recuperó de las pérdidas del miércoles, después de que un informe indicó que las empresas tecnológicas chinas podrían dejar de comprar sus chips.

Con dicho resultado, la tecnológica que pertenece al grupo selecto de las Siete Magníficas, sumaron 144,585 millones de dólares en valor de mercado para llegar a 4.282 billones de dólares.

En su comparación anual, las acciones de NVIDIA escalan 31.23% y las de Intel ganan 52.46 por ciento.

El alza de las acciones de ambas empresas se debió a la inversión que anunció NVIDIA de 5,000 millones de dólares, las firas buscarán desarrollar chips para PCs y centros de datos.

NVIDIA, cuyos chips están impulsando un auge mundial de la inteligencia artificial (IA), dijo en un comunicado que pagará 23.28 dólares por cada acción ordinaria de Intel, un precio ligeramente inferior a los 24.90 dólares a los que cerraron las acciones de Intel el miércoles; sin embargo, es superior a los 20.47 dólares por acción que el Gobierno de Estados Unidos pagó por una participación extraordinaria del 10% que adquirió el mes pasado.

Expectativas altas

"La IA está impulsando una nueva revolución industrial y reinventando los niveles del hardware informático. Esta colaboración une estrechamente el 'stack' de computación acelerada y de IA de NVIDIA con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de primer nivel", aseguró el CEO de NVIDIA, Jensen Huang.

"Las plataformas líderes de Intel para centros de datos y aparatos de uso común, combinadas con nuestra tecnología de procesos, fabricación y capacidades avanzadas de empaquetado, complementarán el liderazgo que tiene NVIDIA en IA y computación acelerada para permitir nuevos avances en la industria" dijo por su parte, el CEO de Intel, Lip-Bu Tan.

Se beneficiarán ambas partes

“El acuerdo busca apuntalar a Intel, que enfrenta debilidad financiera y pérdida de participación de mercado, mientras NVIDIA aprovecha la arquitectura x86. Intel incorporará la tecnología gráfica de NVIDIA en PCs y aportará CPUs para soluciones de centros de datos”, aseguraron analistas de Actinver Casa de Bolsa en un comunicado.

"Este es un cambio radical para Intel y, en efecto, transforma su posición de rezagado en inteligencia artificial en un engranaje de la futura infraestructura de IA", dijo Gadjo Sevilla, analista senior de Inteligencia Artificial y Tecnología en eMarketer.

"Este puede ser el primer paso de una adquisición o división de la compañía (Intel) entre los fabricantes de chips estadounidenses, aunque es totalmente posible que la compañía siga siendo una sombra de lo que fue, pero sobrevivirá", dijo Nancy Tengler, CEO de Laffer Tengler Investments, que posee acciones de NVIDIA.

“Intel subió en Bolsa impulsada por el anuncio de que NVIDIA adquirirá 4% en la compañía, como parte de una alianza estratégica para desarrollar productos personalizados de inteligencia artificial para centros de datos y equipos de cómputo”, explicaron analistas de GBM Research.

A pesar de que el acuerdo no contempla la debilitada división de manufactura de Intel, representa un giro estratégico que la posiciona como socio clave en el ecosistema de cómputo acelerado, explicaron los expertos. (Con información de agencias)