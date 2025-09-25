Acciones de Intel se impulsan tras reunión con Apple

Intel se acercó a Apple en busca de negociar una inversión en el fabricante de chips en dificultades, informó Bloomberg News el miércoles.

El fabricante del iPhone e Intel también han discutido cómo colaborar más estrechamente, según el informe, añadiendo que las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y podrían no culminar en un acuerdo.

Las acciones de Intel cerraron el miércoles con un alza de 6%y el jueves subieron otro 8.84% a 33.98 dólares.

El informe llega días después de que NVIDIA anunciara una inversión de 5,000 millones de dólares en Intel para adquirir una participación de aproximadamente el 4% en la compañía.

Según analistas de The Motley Fool, el acuerdo puede parecer descabellado, ya que Apple es un cliente importante y prioritario de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), rival de Intel.

No obstante, Apple tiene “enormes necesidades de silicio entre sus chipsets de la serie A para iPhone y los diversos chipsets de la serie M para ordenadores portátiles y de sobremes”, explicaron en un reporte.

Intel también busca ganarse el favor de la administración Trump, que ha abogado por una mayor inversión en la fabricación de tecnología estadounidense.

Además, “si los esfuerzos de Intel en el ámbito de la fundición fracasaran y TSMC se convirtiera en un verdadero monopolio, TSMC podría seguir subiendo los precios de las obleas tanto como quisiera a sus clientes, incluida Apple”, comentaron los especialistas.

Una inversión de Apple reforzaría aún más el balance de Intel y también podría indicar que Apple podría convertirse en un futuro cliente de fundición para el nodo 14A de Intel.

El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, ha estado intentando atraer socios como parte de un esfuerzo por recuperarse en el fabricante de chips en crisis.

Intel, que en su día fue el abanderado de la industria de los chips y que afirmaba haber puesto el "silicio" en Silicon Valley, ha tenido dificultades para competir en la floreciente carrera de la IA, quedando por detrás de pares como NVIDIA y Advanced Micro Devices.

Intel también recibió otra inversión de capital de 2,000 millones de dólares de SoftBank Group el mes pasado.

Fuerte impulso

Las inyecciones de efectivo a Intel han mejorado el sentimiento de los inversionistas y las acciones han subido más de 40% desde mediados de agosto.

La inversión de Apple representaría otro voto de confianza para Intel. Apple fue su cliente mucho tiempo antes de que esta pasara a utilizar sus propios chips de silicio diseñados a medida a partir de 2020.

Los analistas advierten que convertir las conversaciones estratégicas en un acuerdo vinculante será todo un reto. Aun así, el respaldo de Apple podría dar un nuevo impulso al cambio de rumbo de Intel en un panorama competitivo como es el de los semiconductores. (Con información de agencias)