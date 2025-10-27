Índices europeos se visten de verde y tocan máximos

Las acciones europeas subieron el lunes y cerraron en máximos, ya que hay señales de una relajación sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que avivó el apetito por el capital variable.

El índice MSCI de valores mundiales subió 1.09% a 4,420.30 unidades, apuntado un nuevo máximo.

El IBEX 35 español subió 0.87% a 16,000.20 puntos y el FTSE-100, de Reino Unido, escaló 0.09% a 9,653.82 unidades. Ambos cerraron en niveles nunca vistos.

El FTSE-MIB italiano, ganó 1% a 42,911.57 unidades, el DAX alemán subió 0.28% a 24,308.78 y el CAC 40, francés se posicionó en los 8,239.18 puntos, un alza de 0.16%, los tres tocaron máximos durante la jornada.

El índice paneuropeo STOXX 50 subió 0.63% a 5,711.06 puntos, tras haber cerrado en un máximo histórico el viernes.

"Los inversionistas quieren ver la confirmación de que la tregua comercial se mantiene y que las señales de estímulo y reforma de China se traducen en un impulso de crecimiento tangible", dijo Charu Chanana, de Saxo.

Especialistas de Banco Base aseguran que el buen comportamiento del mercado “se debe a un aumento del apetito por riesgo ante señales de que Estados Unidos y China alcanzarán un acuerdo comercial”.

“A este optimismo se suma la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en 25 puntos base el miércoles 29. Actualmente, el mercado asigna una probabilidad del 95% a que la Reserva Federal hará dos recortes a la tasa de interés de 25 puntos base cada uno, antes de que termine el año”, añadieron.