Inbursa reportó caída de 23% en sus utilidades del III Trim.

Grupo Financiero Inbursa dio a conocer su reporte financiero correspondiente al tercer trimestre de 2025 en el que reflejó resultados mixtos con una marcada disminución en sus principales indicadores financieros respecto al mismo periodo del año anterior.

En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el grupo financiero de Carlos Slim, mostró que los ingresos por intereses ascendieron a 26,956 millones de pesos, una caída del 8.6% anual respecto al año pasado. A pesar de ello, el margen financiero se mantuvo prácticamente estable con un incremento marginal del 0.4%, alcanzando los 12,148 millones de pesos.

La estimación preventiva para riesgos crediticios aumentó 31.9% hasta los 1,790 millones de pesos, lo que refleja una mayor cautela frente al entorno económico actual.

El resultado operativo cayó 14.9%, situándose en 10,344 millones de pesos, mientras que la utilidad neta descendió 23.1% anual, cerrando el trimestre en 7,770 millones de pesos.

En contraste, la cartera de crédito mostró un incremento del 7.6%, alcanzando los 506,573 millones de pesos, lo que refleja una mayor colocación de financiamiento a pesar de los retos financieros.