Gruma aumentó 3% su beneficio durante el III Trim.

Gruma, el principal productor de harina de maíz y tortillas en el mundo reportó ganancias netas por 132.6 millones de dólares en el tercer trimestre del año, 3% más que los reportados durante el mismo período de 2024, en medio de ajustes en Estados Unidos ante afectaciones por la confianza del consumidor más débil.

Los ingresos aumentaron 1% durante el tercer trimestre de 2025, mientras que el volumen de venta también creció 1% en comparación con el mismo periodo de 2024. En tanto, el flujo operativo avanzó 2 por ciento.

En Estados Unidos, las ventas disminuyeron 5%, una diferencia de 43 mdd respecto a 2024, y una baja de 2% en el volumen, especialmente por la contracción en el canal institucional, en línea con la tendencia de trimestres anteriores.

“La línea de productos ‘Better for You’ de Gruma continúa comportándose en línea con las tendencias históricas y sigue siendo uno de los principales motores que respaldan el desempeño del canal minorista, mitigando parcialmente el débil sentimiento actual del consumidor”, señaló la empresa en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores después del cierre del mercado el miércoles.