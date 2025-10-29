Ganancias de Mercado Libre incumplen con expectativas, pero ingresos superan previsiones en el 3T

La empresa de comercio electrónico Mercado Libre reportó este miércoles una ganancia neta menor a las expectativas de los analistas, por los efectos cambiarios y la menor demanda en Argentina, mientras que un impulso en los envíos gratuitos en Brasil ayudó a que superara las previsiones de ingresos.

Mercado Libre, que tiene su sede en Uruguay y es la empresa más valiosa de América Latina por capitalización de mercado, informó de una ganancia neta de 421 millones de dólares en el trimestre julio-septiembre, un 6% más que el año anterior, pero menos que los 481 millones de dólares que esperaban los analistas en una encuesta de LSEG.

Los ingresos de la empresa, que opera una plataforma de comercio electrónico en América Latina y la fintech Mercado Pago, crecieron un 39%, a 7,400 millones de dólares, más que los 7,200 millones de dólares previstos por los analistas, ya que las ventas medidas por el Valor Bruto de la Mercancía (VBM) aumentaron un 35% en términos de moneda constante.

"Realizamos inversiones en Brasil y ya estamos viendo los frutos de esas inversiones", dijo a Reuters el presidente financiero Martín de los Santos.

En junio, MercadoLibre redujo su umbral de envío gratuito en Brasil, su principal mercado, lo que le ayudó a lograr en ese país un aumento del 34% en el VBM y su mayor crecimiento de compradores únicos desde principios de 2021. Sin embargo, la iniciativa siguió perjudicando la rentabilidad, con sus márgenes operativos, o márgenes EBIT, cayendo al 9.8%, el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2023.

La desaceleración de las ventas en Argentina desde el primer semestre del año también contribuyó a la contracción de los márgenes, ya que la inestabilidad económica provocó una menor demanda, dijo de los Santos, y agregó que, por otro lado, las operaciones mexicanas generaron un aumento de los márgenes.

La dirección de Mercado Libre ha afirmado que la empresa no desaprovechará oportunidades de crecimiento que podrían ser clave para el desarrollo a largo plazo, incluso si esas oportunidades pueden generar presión sobre los márgenes en el corto plazo.

El EBIT (beneficio antes de intereses e impuestos) de la empresa aumentó 30% interanual, a 724 millones de dólares, pero no alcanzó los 752 millones de dólares estimados por los analistas.

Para la fintech Mercado Pago, su cartera de préstamos aumentó un 83% interanual, a 11,000 millones de dólares, impulsada principalmente por las tarjetas de crédito, mientras que la tasa de morosidad de 15 a 90 días cayó del 7.8% al 6.8%. El volumen total de pagos procedentes de las operaciones de adquisición de Mercado Pago creció un 32%, hasta alcanzar los 47,700 millones de dólares.