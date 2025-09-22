Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

MercadoLibre lanza una nueva unidad de comercio para mercado corporativo

La empresa dijo que ya hay más de 4 millones de usuarios habilitados para compras al por mayor en toda América Latina desde que comenzó a probar la unidad hace un año.

main image

La empresa dijo que ya hay más de 4 millones de usuarios habilitados para compras al por mayor en toda América Latina desde que comenzó a probar la unidad hace un año.archivo 

Reuters

La mayor plataforma de comercio electrónico de América Latina, MercadoLibre, anunció el lunes el lanzamiento de una nueva unidad de negocio a negocio (B2B), dirigida a clientes corporativos, en su intento de expandirse más allá de su tradicional mercado de consumo.

MercadoLibre busca captar una parte del mercado de comercio electrónico B2B, que se estima que es cuatro veces mayor que el mercado mundial de comercio electrónico de empresa a consumidor por volumen de ventas.

Te puede interesar

La empresa dijo que ya hay más de 4 millones de usuarios habilitados para compras al por mayor en toda América Latina desde que comenzó a probar la unidad hace un año. La unidad se está lanzando en Brasil, Argentina, México y Chile.

"Este mercado es estratégico para el negocio, ya que se caracteriza por tener boletas promedio más altas, compras recurrentes, pedidos más grandes y menores tasas de devolución", dijo MercadoLibre en un comunicado.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete