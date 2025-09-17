Mercado Pago compra un distribuidor de productos de inversión en Brasil

Mercado Pago, el brazo financiero del gigante del comercio electrónico MercadoLibre , anunció la compra de Nikos DTVM, un distribuidor brasileño de productos de inversión, en la primera adquisición de la fintech en el país.

Mercado Pago fue responsable de alrededor del 43% de los ingresos totales de MercadoLibre en América Latina en el segundo trimestre.

Mercado Pago dijo que la operación tiene por objeto ampliar la oferta de productos financieros en Brasil, aumentar su base de clientes y sus activos bajo custodia.

Brasil es el mayor negocio para MercadoLibre, que con sede en Uruguay es la empresa más valiosa de América Latina por capitalización bursátil.

Nikos DTVM es desde 2022 socio comercial de Mercado Pago para la distribución de productos de inversión en Brasil. La adquisición no incluye otras empresas del grupo Nikos, como su gestora de activos.

"Una vez completada, la adquisición de Nikos DTVM permitirá a Mercado Pago integrar sus operaciones e internalizar el proceso del cliente de extremo a extremo de manera más eficiente", dijo Mercado Pago.

La operación aún requiere la aprobación del Banco Central de Brasil, según Mercado Pago. No se han revelado los términos financieros de la operación.