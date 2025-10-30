Futuros de la soya en EU suben a máximos de 15 meses

Los futuros de la soya estadounidense alcanzaron un máximo de 15 meses el jueves después de que el Gobierno del presidente Donald Trump dijo que el principal importador, China, acordó comprar decenas de millones de toneladas de cultivos estadounidenses en los próximos años como parte de una tregua comercial.

Los agricultores acogieron con optimismo el acuerdo porque China había evitado la soya estadounidense y en su lugar compró a productores rivales de América del Sur. Sin embargo, los montos se quedan cortos en comparación con las exportaciones estadounidenses a China de los últimos años.

"No es más de lo que habían comprado en el pasado, pero definitivamente es útil", dijo el agricultor de Illinois Sherman Newlin, quien también es analista de Risk Management Commodities.

Los futuros más activos de la soya subieron 12 centavos, a 11.065 dólares, en la Bolsa de Chicago. Antes, los precios habían subido a 11.145 dólares, un nivel que no se veía desde julio de 2024.

La disputa comercial entre Estados Unidos y China despojó a los agricultores estadounidenses de su mayor mercado mientras luchaban contra los bajos precios de las cosechas y el aumento de los costos de insumos como los fertilizantes.

Tras una reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, China comprará al menos 12 millones de toneladas métricas de soya estadounidense este año, dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en X.

China luego comprará al menos 25 millones de toneladas métricas cada año en 2026, 2027 y 2028, dijo.

Estados Unidos exportó 26.8 millones de toneladas métricas a China en 2024; 26.4 millones de toneladas métricas en 2023; y 30.2 millones de toneladas métricas en 2022, según datos del Gobierno estadounidense.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que otros países del sudeste asiático acordaron comprar otros 19 millones de toneladas de soya estadounidense, pero no especificó un calendario para esas compras.

A corto plazo, los exportadores probablemente necesitarán comprar soya estadounidense para enviarla rápidamente a China, dijo Don Roose, presidente de la correduría U.S. Commodities.

No obstante, el acuerdo comercial parece decepcionante a largo plazo debido a la incertidumbre sobre si China cumplirá sus compromisos, agregó.

Los precios de exportación de la soya subieron entre 20 y 30 dólares por tonelada métrica esta semana, ante la expectativa de los exportadores de que la reunión entre Trump y Xi impulsara la demanda.

Entre otros mercados, el maíz CBOT cayó 2 centavos, a 4.32 dólares el bushel y el trigo bajó 7.25 centavos, a 5.25 dólares el bushel.