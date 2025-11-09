Fondos de renta variable alcanzan su nivel más alto

Los fondos de renta variable mundial experimentaron un aumento de las entradas en la semana al 5 de noviembre, ya que los inversionistas, optimistas sobre el aumento de las operaciones corporativas vinculadas a la inteligencia artificial, favorecieron mayores asignaciones durante una corrección del mercado.

Los inversionistas adquirieron fondos de renta variable global por un valor neto de 22,370 millones de dólares en su mayor compra semanal desde el 1 de octubre, mostraron los datos de LSEG Lipper.

En un retroceso desde el máximo histórico de hace dos semanas, el índice MSCI World perdió en torno a 1.6% la semana pasada.

"Aunque la incertidumbre política y los cambios en la confianza de los inversionistas podrían inyectar más volatilidad en el mercado, seguimos creyendo que los fundamentos que sustentan el repunte permanecen intactos", dijo Mark Haefele, director de Inversiones de UBS Global Wealth Management.

"Mantenemos la opinión de que el mercado alcista de renta variable tiene aún más recorrido y creemos que los inversionistas infra asignados deberían añadir exposición a las tendencias transformadoras, incluida la inteligencia artificial", dijo Haefele.

Los fondos de renta variable estadounidense recibieron 12,600 millones de dólares, la mayor entrada semanal desde el 1 de octubre. Los inversionistas añadieron fondos asiáticos y europeos por 5,950 millones de dólares y 2,410 millones de dólares, respectivamente.

El sector tecnológico recibió 4,290 millones de dólares, la mayor entrada semanal desde al menos 2022.