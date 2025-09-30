Firma Car coloca deuda en BIVA por un monto de 850 millones de pesos que destinará a Mipymes

Firma Car, una empresa mexicana dedicada al arrendamiento de autos y equipo de transporte recurre al financiamiento bursátil para seguir apoyando al sector productivo del país, con un enfoque especial en las pequeñas y medidas empresas (Mipymes).

En conferencia con motivo de la colocación de certificados bursátiles fiduciarios por 850 millones de pesos, en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), directivos de la arrendadora aseguraron que la demanda fue más de doble, es decir, fue de 1,715 millones de pesos.

Emilio Olavarri, socio de la empresa Firma Car, comentó que los recursos serán destinados a seguir impulsando a las Mipymes, para avanzar en sus necesidades de crédito, en especial a sectores que no son atendidos por los otros arrendatarios.

“Con el dinero recaudado apoyaremos al sector productivo de este país, Mipymes y personas físicas con actividad empresarial. Tristemente, entidades más grandes que nosotros, no voltean a ver y su crecimiento es limitado al no contar con un crédito”, añadió.

El socio de la empresa aseguró que más de 85% de su cartera está en pequeñas y medias empresas que cuentan con al menos 2 o 3 vehículos.

Por su parte, María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores BIVA, consideró que el arrendamiento de vehículos, conocido como leasing, ha encontrado en el mercado de valores un aliado para el financiamiento.

“El sector de arrendamiento es muy importante para México. Hemos tenido la fortuna de ir creciendo a un buen ritmo y con acertividad en todo el segmento de financiamiento”, aseguró la directora de Biva.