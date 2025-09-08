Derrumbe de acciones y del peso argentino tras revés electoral de Milei

Los mercados financieros reaccionaron este lunes con una fuerte caída de acciones argentinas y depreciación del peso argentino tras la derrota por casi 14 puntos del partido del presidente Javier Milei el domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina.

Los candidatos del gobernador peronista, Axel Kicillof, se impusieron con 47% de los votos contra 33% de los candidatos de Miei, que definió el resultado como "una clara derrota".

El gobierno enfrentará legislativas nacionales el 26 de octubre.

El dólar dio un salto en la apertura este lunes y cotizaba en el techo de la banda de flotación establecida por el gobierno en medio de una fuerte volatilidad.

El dólar avanzó 5.3%, hasta los 1,460 pesos por billete verde, respecto al cierre del viernes y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron hasta 16 por ciento. El riesgo país que elabora el banco JP Morgan superó los 1,000 puntos básicos.

El presidente encabezó este lunes por la mañana una reunión de gabinete en la Casa Rosada de la cual no trascendieron detalles por el momento.