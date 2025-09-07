Dura derrota en Buenos Aires pone a prueba la gestión de Milei

Buenos Aires. El presidente argentino Javier Milei sufrió el domingo un duro revés político en la provincia de Buenos Aires, donde su partido, La Libertad Avanza (LLA), quedó 13 puntos por detrás del peronismo en las elecciones legislativas provinciales.

Con el 86% de los votos escrutados, al cierre de esta edición, Fuerza Patria (centroizquierda) se impuso con más del 46% de los sufragios, frente a 33.8% de LLA, en unos comicios que renuevan parte de la legislatura local, pero que se interpretan como un termómetro clave para las elecciones legislativas nacionales de octubre.

La provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof y que concentra el 40% del padrón nacional, suele definir el pulso político del país.

Ratifica política liberal

El revés llega en un momento delicado para Milei, que enfrenta turbulencias económicas y políticas: un escándalo de presunta corrupción que involucra a su hermana Karina Milei, el reciente fracaso de un veto presidencial en el Congreso y las tensiones cambiarias.

Tras la derrota, Milei reconoció los resultados, pero reafirmó su rumbo económico e insistió en el equilibrio fiscal, la apertura económica y el combate a la inflación.