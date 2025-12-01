Crudo sube por las medidas de la OPEP y ataque de Ucrania

Los precios del petróleo subieron más de 1% el lunes tras los ataques con drones de Ucrania, el cierre del espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos y la decisión de la OPEP de dejar sin cambios los niveles de producción en el primer trimestre de 2026.

Los futuros del crudo Brent cerraron en 63.17 dólares por barril, un alza de 79 centavos,o 1.27 por ciento. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cerró en 59.32 dólares por barril, un alza de 77 centavos, o 1.32 por ciento.

La mezcla mexicana de exportación cerró el primer día de diciembre con una bajada marginal de 7 centavos, o 0.13%, en 55.83 dólares por barril.

“El mercado está muy nervioso en este momento debido a la posible pérdida de suministro de crudo ruso”, declaró John Kilduff, socio de Again Capital. “Están muy atentos para ver si este acuerdo entre Rusia y Ucrania fracasa”.

Las preocupaciones sobre un posible conflicto entre Estados Unidos y Venezuela quedan muy por detrás del foco puesto en la guerra en Ucrania.

“No creo que nadie esté demasiado preocupado por la pérdida de suministro de Venezuela”, dijo Kilduff.

Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group, dijo que los ataques de Ucrania combinados con los compromisos de producción de la OPEP hicieron subir los precios en las operaciones matutinas en Nueva York.

“Los ataques con drones ucranianos contra la flota fantasma rusa, así como el compromiso de la OPEP de mantener los niveles actuales de producción, mantienen al mercado optimista”, escribió Flynn en una nota matutina. “Esto ocurre mientras la demanda mundial de petróleo sigue aumentando a pesar de la negatividad que seguimos escuchando sobre la demanda”.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio, que transporta el 1% del petróleo mundial, informó el sábado que uno de los tres puntos de amarre de su terminal de Novorossiysk había sufrido daños, lo que paralizó las operaciones. Sin embargo, Chevron, accionista de CPC, indicó el domingo por la noche que las cargas continuaban en Novorossiysk. Normalmente, se utilizan dos amarres para las cargas, mientras que uno se utiliza como respaldo.

Los ataques ocurrieron mientras Ucrania intensificaba sus operaciones militares en el Mar Negro y atacaba dos petroleros que se dirigían a Novorossiysk.

Mientras tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron inicialmente una pausa a principios de noviembre, frenando el esfuerzo por recuperar participación de mercado ante los temores inminentes de un exceso de oferta.

El analista senior de LSEG, Anh Pham, dijo que el mercado estaba reaccionando positivamente a la noticia.