Crudo cotiza con altibajos por reporte y desmentido de plan de ataque a Venezuela

Los precios del petróleo subieron el viernes tras conocerse que los ataques aéreos de Estados Unidos contra Venezuela podrían comenzar en cuestión de horas, pero luego cayeron, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió la información en redes sociales.

Los futuros del crudo Brent subieron 7 centavos, o 0.11%, a 65.07 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaron 41 centavos, o 0.68%, a 60.98 dólares el barril. La mezcla mexicana ganó 0.52% a 58.42 dólares el barril. En octubre el Brent cayó 2.01%, el WTI disminuyó 2.23% y el crudo mexicano perdió 4.48 por ciento.

"¿Es este el truco o trato de Donald Trump?", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group, señalando que Trump negó antes informes de un ataque contra Irán antes de llevar a cabo ataques aéreos contra la República Islámica.

"Definitivamente hubo un impacto en el mercado cuando salió el primer informe de un plan de ataque contra Venezuela", dijo Flynn. "Si hay un ataque durante el fin de semana, los precios se dispararán el lunes".

Estados Unidos desplegó un grupo de trabajo frente a Venezuela centrado en el portaaviones más grande del país, el Gerald Ford, lo que excede los recursos para atacar a narcotraficantes en pequeñas embarcaciones, que ha sido uno de los focos de la actividad naval estadounidense en el Caribe.

El dólar se acercó a máximos de tres meses frente a sus principales pares, encareciendo las compras de materias primas que cotizan en el billete verde, como el petróleo. Fuentes dijeron a Reuters que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, podría reducir su precio del crudo de diciembre para los compradores asiáticos debido a los abundantes suministros, dijeron las fuentes, ofreciendo una nota bajista.

El petróleo también cayó luego de que una encuesta mostró que la actividad de las fábricas chinas se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre.