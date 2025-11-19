Crudo baja tras presión de EU para poner fin a la guerra

Los precios del petróleo cayeron el miércoles después de que informes indicaran que Estados Unidos está renovando su presión para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Los futuros del crudo Brent cayeron 1.38 dólares, o 2.1%, a 63.51 dólares el barril, mientras que los futuros del estadounidense West Texas Intermediate cerraron con una baja de 1.30 dólares, o 2.1%, a 59.44 dólares. La mezcla mexicana de exportación, cayó 1.20 dólares o 2.07% a 56.65 dólares el barril.

Estados Unidos ha comunicado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, que debe aceptar un marco para poner fin a la guerra con Rusia, que propone que Kiev renuncie a territorio y algunas armas, según informaron dos fuentes a Reuters.

Zelenski afirmó que el liderazgo estadounidense debía mantenerse efectivo para poner fin a la guerra, que ya dura más de tres años y medio. El presidente ucraniano añadió que su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, había propuesto distintos formatos de diálogo.

Según los analistas, el fin de la guerra en Ucrania podría allanar el camino para un mayor flujo de petróleo ruso, lo que aumentaría la preocupación por el exceso de oferta.

“Con la cantidad de petróleo en el agua, en almacenamiento flotante y lo que ha sido sancionado, es probable que los precios terminen en torno a los 50 dólares, ya que todo ese crudo procedente de Rusia probablemente llegará al mercado”, dijo Scott Shelton, especialista en Energía de TP ICAP Group.

El mes pasado, Estados Unidos anunció sanciones contra Rosneft y Lukoil, fijando el 21 de noviembre como fecha límite para que las empresas pusieran fin a sus relaciones comerciales con las grandes petroleras rusas. El Departamento del Tesoro afirmó el lunes que las sanciones ya habían reducido los ingresos petroleros de Moscú y que probablemente disminuirán la cantidad de petróleo que puede vender a largo plazo.

“Existe una presión máxima a medida que se acerca la fecha límite del viernes”, dijo Janiv Shah, analista de Petróleo de Rystad Energy, y agregó que una prima de riesgo geopolítico más baja haría que los inversionistas se centren más en los débiles fundamentos del mercado.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, negó que las sanciones estuvieran perjudicando la producción de petróleo de su país.