Credijal debuta en la BMV como la primera empresa del programa “De Cero a Bolsa”

Credijal, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), formalizó hoy su entrada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto de 250 millones de pesos.

Este movimiento no es solo una expansión financiera para la compañía, Credijal es la primera empresa que logra acceder al mercado bursátil tras completar el programa “De Cero a Bolsa”.

Esta iniciativa, impulsada por la BMV, está diseñada para brindar acompañamiento, capacitación y las herramientas necesarias para que empresas con potencial puedan estructurar sus emisiones y concretarlas con éxito.

De acuerdo con el comunicado enviado por la BMV, los recursos captados en esta emisión serán destinados a optimizar la estructura financiera de la SOFOM, así como a fortalecer su capacidad de operación.

Esto permitirá a la empresa ampliar su portafolio de soluciones para el sector empresarial, donde ya destaca por su especialización en financiamiento y arrendamiento de equipo y automotriz.

Además, créditos específicos para taxis y vehículos particulares.

Para alcanzar este nivel de cumplimiento regulatorio y financiero, Credijal contó con el respaldo especializado de la propia BMV y de i-Structure, quienes guiaron a la firma en la preparación operativa necesaria para debutar en el centro bursátil.