El cobre sube 1% y se acerca a los 11,000 dólares por preocupaciones sobre suministro

El cobre se acercó este viernes hasta los 11,000 dólares por tonelada debido a la persistente preocupación por la escasez de oferta y un renovado optimismo sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 1% a 10,960 dólares. Anteriormente había tocado los 10,979.50 dólares, su nivel más alto desde el 9 de octubre, cuando alcanzó un máximo de 16 meses de 11,000 dólares.

El metal va rumbo a un cierre histórico y registrar una mejora semanal del 3.3 por ciento.

"Creo que el cobre seguirá subiendo (...) simplemente porque hay una escasez en desarrollo como resultado del alud de lodo en Grasberg y la necesidad continua de cobre, sobre todo en China, pero también en todo el mundo", dijo Angel John Meyer, analista de SP.

La mina Grasberg de Freeport, en Indonesia, lleva cerrada desde el incidente del 8 de septiembre, mientras que la minera chilena Antofagasta dijo el jueves que espera que su producción de cobre de 2025 se sitúe en el extremo inferior de su previsión de 660,000 a 700,000 toneladas.

Las existencias de cobre en la LME , de 136,350 toneladas, alcanzaron su nivel más bajo desde fines de julio. Según Meyer, el cobre podría sufrir una contracción similar a la del zinc esta semana, ya que las fundiciones chinas que operan en el arbitraje Londres-Shanghái corren el riesgo de verse atrapadas por la falta de metal físico.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá con su par chino, Xi Jinping, el jueves en Corea del Sur.

Entre otros metales básicos, el aluminio bajó un 0.2%, a 2,856 dólares la tonelada, tras tocar los 2,883.5 dólares, su máximo desde mayo de 2022; el zinc sumó un 0.2%, a 3,020.5 dólares; el plomo avanzó un 0.3%, a 2,015 dólares; mientras que el níquel y el estaño subieron un 0.1% cada uno, a 15,360 dólares y 35,670 dólares, respectivamente.