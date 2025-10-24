Oro cae 1.5% y se encamina a romper racha de 9 semanas de ganancias; plata, platino y paladio, bajan

Los precios del oro caían más de un 1% este viernes y estaban a punto de romper una racha de nueve semanas de ganancias, ya que los inversores recogieron beneficios y las señales de alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China moderaron la demanda de refugio seguro antes de un informe clave de inflación de Estados Unidos.

El oro al contado bajaba un 1.5% hasta los 4,063.46 dólares, lo que supone un descenso del 4.3% en lo que va de la semana, su mayor caída porcentual semanal desde noviembre de 2024. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 1.7% a 4,077.10 dólares la onza.

El lingote ha ganado un 55% este año, impulsado por la actual agitación geopolítica, las compras de los bancos centrales y las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos. El lunes, los precios al contado alcanzaron un máximo histórico de 4,181.21 dólares, tras superar la barrera de los 4,000 dólares la onza por primera vez este mes.

"El repunte de las últimas semanas ha sido demasiado rápido, y los inversores apuestan por que la tensión comercial entre Estados Unidos y China pueda ralentizarse", dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote.

La Casa Blanca confirmó el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su par chino, Xi Jinping, la próxima semana durante su viaje a Asia, aliviando las dudas sobre el encuentro en medio de las crecientes tensiones comerciales.

Los operadores también están a la espera del último informe del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, que se publicará a las 6:30 a.m. hora de la CDMX, y que se espera que muestre un sólido crecimiento de los precios al consumidor para septiembre.

Los mercados siguen anticipando que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de la próxima semana.

El oro suele beneficiarse de unas tasas de interés más bajas, que reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

El índice dólar subía 0.6% en la semana, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

¿Cómo le va a otros metales preciosos?

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1.6%, a 48.13 dólares la onza, y se encaminaba a su peor semana desde marzo, con un descenso del 7.2% hasta la fecha. El platino bajaba un 1.1% a 1,610.59 dólares el viernes y el paladio perdía un 3.8% a 1,401.18 dólares.