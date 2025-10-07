Cobre sube hacia máximo de 16 meses tocado el lunes

Los precios del cobre subieron y se acercaron a sus máximos de 16 meses alcanzados en la sesión previa, ya que la preocupación sobre las continuas interrupciones en las minas eclipsó cualquier freno debido a un dólar más fuerte.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó 0.6% a 10,717 dólares por tonelada métrica, tras haber alcanzado el lunes un máximo no visto desde mayo de 2024 a 10,800 dólares.

El metal en la LME ha subido 22% en el año, impulsado en las últimas semanas por los problemas en las minas de Chile, Congo e Indonesia.

Las operaciones en la mina de Grasberg en Indonesia, uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, se han detenido durante casi un mes después de un deslizamiento de lodo que mató a siete trabajadores. También se han producido interrupciones en Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, y en la mina de El Teniente, en Chile.

"Las interrupciones son obviamente enormes, así que pensé que el cobre subiría más rápido de lo que lo ha hecho, pero el dólar se está fortaleciendo un poco", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

Citi aumentó PO para el cobre

Citi anunció en una nota el martes que había aumentado su precio objetivo a tres meses para el cobre de la LME a 11,000 dólares por tonelada desde 10,500 dólares.

"Prevemos un repunte del crecimiento en 2026 que catalizará el cobre a 12,000 dólares por tonelada para el segundo trimestre de 2026, pero múltiples catalizadores podrían llevar a los 12,000 dólares por tonelada mucho antes", indicó la nota.

El cobre de la LME se acercaba a una banda de resistencia clave, desde 10,750 dólares hasta poco menos de 11,000 dólares, la que no ha logrado superar en tres ocasiones anteriores: mayo de 2021, marzo de 2022 y mayo de 2024, añadió Smith.

Los inversionistas parecieron restarle importancia al fortalecimiento del índice dólar, que se benefició de la depreciación del euro y el yen. Un dólar más fuerte encarece los activos denominados en la divisa estadounidense para los compradores que utilizan otras monedas.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME subió 0.7% a 2,743.5 dólares la tonelada; el zinc ganó 1.3% a 3,044.50 dólares; el plomo avanzó 0.3% a 2,011 dólares; el níquel ascendió 0.1% a 15,490 dólares; y el estaño bajó 1.1% a 36,400 dólares.