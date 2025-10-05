Cobre en máximos de 16 meses en Nueva York

El cobre alcanzó el viernes un máximo de 16 meses y cerró su mejor semana en casi seis meses, ya que las limitaciones de la oferta y un dólar más débil impulsaron los precios.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió 2.2%, a 10,719 dólares la tonelada, en camino de una ganancia semanal del 5.3%, en la que ha sido mejor semana desde septiembre de 2024.

El metal, que se usa en la energía y la construcción, había tocado antes los 10,765 dólares, el nivel más alto desde mayo de 2024, cuando alcanzó un máximo histórico de 11,104.50 dólares.

"La atención se centra en la oferta: el riesgo para la oferta y el posible retraso en su recuperación. Eso está ayudando a dar el impulso", dijo Ole Hansen, jefe de Estrategia de Materias Primas de Saxo Bank.

El mercado "no ha mirado atrás" desde que superó la resistencia de los 10,160 dólares la tonelada la semana pasada, añadió Hansen.

Las existencias de cobre en el sistema de almacenes de la LME se han hundido hasta poco más de 140,000 toneladas, el nivel más bajo desde principios de agosto.

En Estados Unidos, los precios del cobre en Comex subieron 3.22% a 5.11 dólares por libra, cruzando la barrera de los 5 dólares por libra por primera vez desde fines de julio.

El dólar, que se encaminaba a su peor semana desde julio, también dio apoyo a los precios. Un dólar más débil hace que los metales sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

Por su parte, el estaño continuó su reciente ascenso y subió hasta 2.2% a 37,695 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 2 de abril.