En Puebla, se ofertan casas hasta de 70 millones, porque hay mercado: AMPI

Puebla, Pue. Los desarrolladores en Puebla están apostando a la construcción de residencias plus, es decir, las que oscilan de 5 millones hasta 70 millones de pesos, porque saben que hay mercado conformado por empresarios locales y foráneos, así como políticos.

Así lo comentó Julio Javier Préstamo Abrego, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Puebla, al explicar que un constructor no solo está haciendo fraccionamientos con casas que oscilen en los 2 o 3 millones de pesos, catalogadas como “residencias”, sino que va más allá.

Mencionó que están quienes tienen terrenos en complejos privados y quieren hacer sus casas, con valor superior a los 5 o 10 millones, pero hay otros que están buscando inmuebles en esos precios; incluso, en precios más elevados.

Explicó que el costo de un inmueble consta en un 60% de obra negra y el 40% corresponde a los acabados que se les da y que genera un atractivo al momento de venderse.

“Quienes mandan a hacer sus casas a su gusto optan por decoraciones caras. El propietario sabe que no solo será su patrimonio sino a la larga se vuelve un activo importante, porque no se desvaloriza”, ahondó.

Redes sociales impulsan mercado

Comentó que los agentes de bienes raíces ahora están optando por las redes sociales para promocionar casas de alto valor, lo cual genera mayores posibilidades de concretar una venta, a diferencia de otros años, cuando tenían que esperar más tiempo.

“Ahora cada agente prácticamente tiene hasta cinco citas al día para mostrar una residencia, por arriba de los 2 millones de pesos, como resultado de la promoción en redes sociales”, apuntó.

Contó que las casas tipo “residencial plus” que cuestan más de 5 millones en Puebla normalmente son adquiridas por empresarios o directivos de empresas trasnacionales que las pagan sin créditos.

Sin embargo, dijo, el 80% de las casas se compran con créditos y están por debajo de los 2 millones de pesos.

Asimismo, comentó que las residencias plus tienen una alta rotación, ya que se pueden vender en un plazo máximo de seis meses.

Ritmo acelerado

Resaltó que el sector inmobiliario en Puebla mantiene un ritmo acelerado de ventas, con una oferta segmentada que abarca desde viviendas de interés social hasta residencias de lujo.

De acuerdo con información proporcionada, actualmente se comercializan tres tipos de vivienda.

* Las primeras están por debajo del millón de pesos, dirigidas al sector social y consistentes en su mayoría en departamentos.

* Las unidades con un valor cercano a los 2 millones de pesos, consideradas como residenciales.

* El siguiente sector es el de Residencial Medio, que cuesta más de 2 millones y llega hasta los 5 millones de pesos.

* El último segmento es de las residencias plus, cuyo precio oscila arriba de los 5.5 millones de pesos y llega a costar incluso hasta 70 millones de pesos.

Préstamo Abrego explicó que las viviendas que están por encima de los 5.5 millones de pesos se ofertan en las páginas de internet y que son el 20% del total de residencias plus que se construyen. Esto porque sí existen inmobiliarias que le apuestan a este mercado.

Materiales se encarecen

Reconoció que la construcción de viviendas se viene encareciendo por el alza de precios en los materiales durante 2025, hasta 9% debido a la inflación.

Comentó que, de manera discreta el mercado de residencias mantiene un ritmo, nada comparado al de vivienda social, “pero la realidad es que los constructores aprovechan lo que tienen en tierras para hacer casas de alto valor”, entérate.

El dirigente de la AMPI en Puebla explicó que en los fraccionamientos exclusivos, quienes tienen terrenos, apuestan por hacer inmuebles de alto valor, porque también hay empresarios o políticos que quieren “construir la casa de su sueños y buscan arquitectos que les hagan casas con acabados de lujo”.

Indicó que las inmobiliarias están incrementando su participación en la compra-venta de casas de todo tipo y en el caso de las residencias hay un mercado “silencioso”, el cual se maneja con bajo perfil, porque los compradores quieren pasar desapercibidos.

Asimismo, no descartó que sigan ofertando casas por arriba de los 20 millones de pesos, mientras existan clientes en Puebla y que demuestran que tienen esa capacidad de compra.