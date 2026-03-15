Papa León condena la "atroz violencia" de la guerra en Irán e insta a un alto el fuego

El papa León XIV hizo el domingo un apasionado llamado a favor de un alto el fuego inmediato en la guerra contra Irán, que no deja de extenderse, y lamentó la "atroz violencia" que, según afirmó, ha causado la muerte de miles de civiles y ha provocado sufrimiento en Oriente Medio.

Mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su tercera semana, el primer pontífice estadounidense advirtió de que la violencia no traerá la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos de la región.

"Durante dos semanas, los pueblos de Oriente Medio han estado sufriendo la atroz violencia de la guerra", dijo el papa León XIV durante su oración semanal del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

"En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto: ¡Cesen el fuego!, afirmó.

"Miles de personas inocentes han perdido la vida y muchas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Renuevo mi cercanía a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques", agregó.

León añadió que la situación en el Líbano —devastado por una guerra entre Israel y el grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán— también es motivo de "gran preocupación".

"Espero que se abran vías de diálogo que puedan ayudar a las autoridades del Líbano a implementar soluciones duraderas a la grave crisis, por el bien común de todo el pueblo libanés", indicó.