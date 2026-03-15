Profeco llama a consumidores afectados por Walmart a sumarse a acción colectiva por cancelación de compras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a las personas que resultaron afectadas por cancelaciones unilaterales de compras realizadas en plataformas de Walmart y Bodega Aurrera a sumarse a una demanda de acción colectiva que prepara la dependencia para defender sus derechos.

La convocatoria está dirigida a consumidores que realizaron compras los días 17 y 18 de marzo de 2025 a través de los sitios web de walmart.com.mx y bodegaaurrera.com.mx, y cuyos pedidos fueron cancelados sin su consentimiento o cuyos productos no fueron entregados.

De acuerdo con la institución, el objetivo es agrupar a las personas afectadas para iniciar un procedimiento judicial que permita reclamar posibles daños o incumplimientos por parte de Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V.

Qué deben hacer las personas afectadas

Para adherirse a la acción colectiva, la Profeco solicitó a los consumidores enviar documentación que permita acreditar la relación de consumo y los hechos relacionados con la cancelación o incumplimiento de la compra.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Formato de consentimiento para que Profeco represente al consumidor.

Identificación oficial vigente (anverso y reverso).

Relatoría de hechos, firmada por la persona afectada, donde se explique cómo ocurrió el caso.

Comprobantes de pago o de la compra, como tickets, facturas, vouchers, estados de cuenta, transferencias o correos electrónicos.

Cualquier otro documento relacionado con la afectación.

Formato adicional de datos personales.

La documentación puede enviarse por correo electrónico a acolectivas@profeco.gob.mx o entregarse de manera física en las oficinas centrales de la Profeco o en la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana.

Qué es una acción colectiva

Las acciones colectivas permiten que varias personas con un mismo problema se agrupen para presentar una demanda conjunta, lo que facilita el acceso a la justicia sin que cada afectado tenga que iniciar un proceso individual.

Según explicó la Profeco, para iniciar formalmente este tipo de procedimiento se requiere al menos 30 personas afectadas.

Además, quienes hayan sufrido el problema pueden sumarse a la acción colectiva durante el desarrollo del proceso y hasta 18 meses después de que la sentencia quede firme.

Profeco busca defender derechos de consumidores

La Procuraduría señaló que este mecanismo busca facilitar que un mayor número de consumidores acceda a la justicia mediante un solo juicio.

La dependencia reiteró que continuará defendiendo los derechos de las personas consumidoras ante incumplimientos, cancelaciones unilaterales de pedidos o falta de entrega de productos adquiridos en línea.