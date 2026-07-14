Utilidad de JPMorgan aumenta en 2T gracias a grandes operaciones e ingresos de negociación bursátil

JPMorgan Chase anunció este martes ⁠un aumento de su utilidad en el segundo trimestre de 2026, gracias a que su división de ⁠banca de inversión se benefició de un repunte en las operaciones de gran envergadura, mientras que sus operadores sacaron partido de la volatilidad de los mercados.

La mayor entidad bancaria de Estados Unidos registró una utilidad de 21,200 ⁠millones de dólares, o 7.70 dólares por acción, ⁠en el trimestre que finalizó el 30 de junio, frente a los 14,990 millones de dólares, o 5.24 dólares por acción, del año anterior.

El valor de las fusiones y adquisiciones globales anunciadas en lo que va de año ha superado los 3 billones de dólares, según datos de Dealogic, lo que ha dado un nuevo impulso a uno de los negocios que más comisiones genera a los bancos: el asesoramiento en operaciones.

Aunque la volatilidad provocada por el conflicto en Irán y la preocupación de que la inteligencia artificial pudiera afectar a las empresas de software tradicionales empañaron brevemente la confianza y ralentizaron la actividad de fusiones y adquisiciones, el interés de los inversores se recuperó rápidamente.

"La economía estadounidense ha demostrado una notable resiliencia este año, con un aumento de la inversión empresarial y la contratación", dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, en un comunicado.

"Esta fortaleza se ve respaldada por varios factores favorables, entre los que se incluyen la inversión de capital impulsada por la IA, el estímulo fiscal y los beneficios de una regulación más eficiente".

Las acciones del banco subían un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras conocerse los resultados.

Aumento de operaciones

JPMorgan se mantuvo en el primer puesto de las clasificaciones mundiales de banca de inversión, generando los mayores ingresos por banca de inversión del sector, según datos de Dealogic. Mientras tanto, el mercado de salidas a bolsa de ⁠EU ha experimentado una recuperación generalizada tras años de sequía, liderada por ⁠SpaceX, de Elon Musk, cuya salida a ⁠bolsa, valorada en más de 2 billones de dólares, supuso la mayor cotización de la historia. JPMorgan fue uno de los ⁠gestores conjuntos de la operación.

La recuperación también ha brindado a las empresas de capital privado y capital de riesgo más vías para salir de sus inversiones mediante la venta de empresas y salidas a bolsa.

Las comisiones de banca de inversión de JPMorgan aumentaron un 30% en el segundo trimestre con respecto al año anterior, una cifra superior a la estimación previa del banco.

Esto formó parte de varias operaciones emblemáticas realizadas durante el trimestre, entre las que se incluyen su participación como coasesor en la fusión de NextEra Energy con Dominion Energy, por ⁠valor de 67,000 millones de dólares, y su papel como gestor principal activo en la oferta de acciones de Alphabet, por valor de 85,000 millones de dólares.