China limita el precio del combustible para amortiguar el impacto de las subidas del petróleo

China tomó medidas este lunes para amortiguar el impacto del aumento de los precios de los combustibles ⁠elevando los precios máximos regulados de la gasolina y el gasóleo al por menor, pero limitando la subida a aproximadamente la mitad de lo que se aplicaría normalmente según el mecanismo de fijación de precios del Gobierno.

No obstante, los ajustes provocados por el ⁠aumento de los precios del petróleo, vinculados a ⁠la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, siguieron siendo los mayores registrados hasta la fecha, y han elevado los límites de precios a niveles cercanos a los observados en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), organismo estatal de planificación, anunció este lunes que aumentaría los precios máximos al por menor de la gasolina y el diésel en 1,160 yuanes (168 dólares) por tonelada métrica y en 1,115 yuanes la tonelada métrica, respectivamente, a partir de la medianoche del lunes.

La CNDR revisa los precios minoristas de la gasolina y el gasóleo cada 10 días laborables y aplica ajustes que reflejan las variaciones en los precios internacionales del crudo, teniendo en cuenta los costes medios de procesamiento, los impuestos, los gastos de distribución y los márgenes de beneficio adecuados.

Según la CNDR, con el mecanismo de fijación de precios actual, los precios de la gasolina y el gasóleo habrían subido 2,205 yuanes por tonelada métrica y 2,120 yuanes por tonelada métrica, respectivamente.

"Para amortiguar el impacto, aliviar la carga sobre los usuarios finales y apoyar la estabilidad económica y social, las autoridades han introducido controles temporales dentro del marco de precios existente", dijo el organismo estatal de planificación en un comunicado.

Si se aplica en su totalidad, el último ajuste supondría un coste adicional de unos 6.5 dólares para el propietario de un automóvil particular al llenar un depósito de 50 litros de gasolina de 92 octanos.

Sinopec notificó a sus clientes mediante un mensaje de texto el domingo por la noche que se espera que los precios del combustible experimenten un aumento relativamente importante a medianoche del lunes y les recordó que repostaran fuera ⁠de las horas punta.

Como anticipación a la subida de precios, se formaron ⁠colas de vehículos en las gasolineras de todo el ⁠país el domingo por la noche, según publicaciones en Rednote y Weibo.

"La gente que conduce debería pasarse a los vehículos eléctricos, ya que recargar ⁠después de las 22:00 h cuesta menos de 50 céntimos por kWh", afirmó un usuario de Rednote en Shanghái, que publicó una foto de una larga cola en una estación de PetroChina.

Los analistas estiman que un aumento del 10% en el precio del petróleo podría elevar la inflación de los precios al productor en China, que actualmente se sitúa en el -0.9%, en 0.4 puntos porcentuales.

Sin embargo, Shuang Ding, economista jefe para China del Standard Chartered Bank, señaló que una inflación puramente impulsada por los costes no es positiva, ya que puede reducir los beneficios empresariales.

La intervención del Gobierno limitará los aumentos de los precios de venta de las ⁠refinerías, pero los altos precios del petróleo podrían seguir frenando la demanda de los consumidores, lo que impediría que se repercutieran los costes y podría agravar las pérdidas de las refinerías, según la consultora china GL Consulting.