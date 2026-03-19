China pide el fin de la guerra en Oriente Medio y ofrece ayuda energética al sudeste asiático

China pidió este jueves que se pusiera fin al conflicto en el golfo Pérsico ⁠y dijo que no debía verse afectada la seguridad de las vías navegables, añadiendo que estaba dispuesta a colaborar con el sudeste asiático para hacer frente a la escasez energética, en un momento en que ⁠los mercados petroleros se tambalean por las perturbaciones ⁠en el suministro.

Si bien la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha permitido a China presentarse como superpotencia más fiable, los analistas señalan que el país se muestra cauteloso ante la incertidumbre del mercado energético mundial, sobre todo porque necesita los recursos que ha estado acumulando desde finales de la década de 2000 para impulsar el sector manufacturero que sustenta su economía.

Ayudar a los 700 millones de habitantes del sudeste asiático supondría un alivio muy bienvenido para los importadores de petróleo de la región, tras la orden de Pekín este mes de prohibir las exportaciones chinas de gasóleo, gasolina y combustible para aviones.

China también está restringiendo las exportaciones de fertilizantes, que dependen de subproductos del refinado de petróleo y gas, para proteger su mercado interno.

"La situación en Oriente Medio ha perturbado la seguridad energética mundial", dijo Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en una rueda de prensa habitual cuando se le preguntó si los países del sudeste asiático habían solicitado ayuda a China.

"Los países implicados deberían cesar inmediatamente las operaciones militares para evitar que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto en el desarrollo económico mundial", dijo Lin, y añadió que la seguridad de las vías navegables no debería verse "perturbada", sin mencionar el estrecho de Ormuz.

"China está dispuesta a reforzar la coordinación y la cooperación con los países del sudeste asiático para abordar conjuntamente las cuestiones de seguridad energética", ⁠añadió Lin.

Oportunidad para las relaciones chinas

La crisis podría crear nuevas oportunidades ⁠en países donde China había tenido dificultades para ⁠afianzarse, dijo Wang Jin, investigador principal del Club de Pekín para el Diálogo Internacional, un grupo de expertos dependiente del ⁠Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

El cierre del estrecho de Ormuz también pone de relieve la relativa fiabilidad de las energías renovables, en comparación con la dependencia de los combustibles fósiles del golfo Pérsico, incluida la energía nuclear y otros sectores de energía verde en los que Pekín es líder mundial, señaló Wang.

"China espera desarrollar relaciones muy positivas, sanas y muy consistentes —especialmente en materia energética— con todo el mundo", añadió Wang.

La secretaria de Energía de Filipinas, Sharon Garin, se reunió el martes con el embajador chino en Filipinas para debatir la cooperación ⁠en materia de energía, lo que supone un cambio respecto a las disputas entre ambos países sobre los derechos marítimos en el mar de China Meridional.