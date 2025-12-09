La CDMX coloca el Bono Verde más grande de su historia para impulsar movilidad sustentable

La Ciudad de México colocó este martes el Bono Verde 2025 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 3,000 millones de pesos, el mayor emitido por el gobierno capitalino. Los recursos financiarán dos nuevas líneas de Cablebús en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Metro Mixcoac y en el corredor Milpa Alta, Tláhuac, proyectos considerados estratégicos para fortalecer la movilidad sustentable.

Durante la ceremonia del campanazo de apertura, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la operación obtuvo calificación crediticia Triple A, la más alta disponible para un gobierno local, dijo que esto confirma la confianza del mercado en la estabilidad financiera de la capital.

“Anunciamos la emisión del bono verde más grande en la historia de la Ciudad de México. Con este financiamiento avanzamos hacia una ciudad más limpia, verde y sostenible”, señaló.

Movilidad sustentable e impacto social

Brugada Molina destacó que los fondos se aplicarán íntegramente a la construcción de las nuevas líneas de Cablebús, proyectos que calificó como pilares de inclusión social, justicia territorial y reducción de emisiones contaminantes.

“Son obras de movilidad sustentable con impacto directo en la calidad de vida de miles de personas”, afirmó la mandataria capitalina.

También resaltó la fortaleza económica de la capital. Recordó que en 2024 la ciudad aportó 15% del PIB nacional, equivalente a 5 billones de pesos, y que al tercer trimestre de 2025 acumuló 23,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, el 56% del total del país.

Financiamiento sostenible

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, aseguró que la ciudad consolida un ciclo renovado de financiamiento sostenible basado en estándares internacionales y alineado completamente con la taxonomía de sostenibilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“La CDMX se presenta en el mercado de valores con una nueva visión, con un marco de referencia moderno y totalmente alineado a la taxonomía sostenible”, afirmó. Agregó que la alta demanda del bono demuestra la solidez fiscal y la confianza de los inversionistas.

Por su parte, el presidente de la BMV, Marcos Martínez Gavica, destacó que la CDMX fue pionera en la región en emitir bonos verdes desde 2016 y que este nuevo instrumento fortalecerá proyectos con beneficios ambientales y sociales.