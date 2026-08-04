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BP duplica con creces su beneficio gracias al encarecimiento del petróleo y el gas
BP registró un beneficio subyacente a costo de reposición —su indicador equivalente al beneficio neto— de 5,730 millones de dólares en el segundo trimestre, más del doble que un año antes y por encima de las expectativas.
BP registró este martes un beneficio subyacente a costo de reposición —su indicador equivalente al beneficio neto— de 5,730 millones de dólares en el segundo trimestre, más del doble que un año antes y por encima de las expectativas recogidas en un sondeo de analistas proporcionado por la compañía.
Los mayores precios del petróleo y el gas vinculados al conflicto en Oriente Medio han impulsado los resultados de las grandes petroleras. BP aumentó un 4% su dividendo, a 8.66 centavos por acción ordinaria, para el segundo trimestre de 2026.
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BP dijo que había iniciado los procesos para vender Archaea, su negocio estadounidense de biogás, que adquirió en 2022 por 4,100 millones de dólares como parte de su apuesta por expandirse con fuerza en las energías renovables, una estrategia que abandonó en 2025 para volver a centrarse en el petróleo y el gas.
En los últimos meses, la empresa ha contabilizado depreciaciones por miles de millones de dólares en sus negocios de bajas emisiones de carbono.
En las últimas semanas, BP completó la venta de su refinería de Gelsenkirchen, acordó vender su negocio minorista en Austria y anunció su intención de desprenderse de su negocio en el mar del Norte británico.