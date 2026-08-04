Salvadoreño murió en centro de detención migratoria del ICE en Nueva Jersey

Un salvadoreño detenido en un centro de detención de migrantes denunciado por sus malas condiciones falleció el pasado sábado, informó la policía migratoria estadounidense (ICE).

Edwin Lopez-Cornejo, de 41 años, fue fue detenido por ICE el 18 de junio, acusado de haber "reingresado ilegalmente a Estados Unidos" tras haber llegado por primera vez al país en 2006.

Estuvo recluido en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, antes de sufrir una "emergencia médica" no especificada que provocó su muerte el sábado en el University Hospital de Newark, indicó ICE en un comunicado en la noche del lunes.

El ICE señaló que la causa de la muerte de López-Cornejo iba a ser examinada mediante "un examen médico adicional".

En los últimos meses, manifestantes se han congregado frente a la prisión, con capacidad para 1,000 camas, en Newark (Nueva Jersey) para protestar por sus condiciones de detención.

Más de cincuenta personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) desde que asumió la presidencia Donald Trump hacia finales de enero de 2025.

La madre de López-Cornejo dijo al medio local New Jersey Monitor que estaba "desconsolada" por la muerte de su hijo.

"Estoy destrozada", declaró María Cornejo en una entrevista publicada el lunes, añadiendo que no pudo visitarlo porque no es ciudadana estadounidense.

"Nunca antes había sentido un dolor tan profundo. Era un buen hijo", indicó.

Dijo que desconocía las circunstancias de su muerte, pero afirmó que mientras estuvo detenido su hijo no recibió adecuadamente la medicación para la diabetes y la hipertensión, según declaraciones reportadas por el medio local.

El ICE aseguró que el hombre había recibido "la atención médica adecuada" durante su detención.

El senador estadounidense Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, pidió el cierre del centro.

"Esta no es la primera muerte de un detenido en Delaney Hall, y, en ausencia de una acción decisiva, no será la última", afirmó en un comunicado.

Enfrentamientos entre la policía y manifestantes frente al centro en mayo llevaron al alcalde de Newark, Ras Baraka, demócrata, a imponer un toque de queda en los alrededores.

Tras conocerse la muerte de López-Cornejo, el alcalde también exigió el cierre del centro, afirmando que su contratista, GEO Group, y el ICE, habían "demostrado un desprecio por la transparencia, la supervisión pública y las leyes diseñadas para proteger la salud, la seguridad y la dignidad de quienes están bajo su custodia".

Según la oficina de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, demócrata, los detenidos se han quejado anteriormente de que el agua no es potable, de la falta de atención médica y de la propagación de la gripe y el Covid-19 dentro del centro.