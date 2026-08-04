Aramco eleva 44% su beneficio ante el encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán

El ⁠gigante petrolero saudí Aramco reportó este martes un aumento del ⁠44% en su beneficio neto del segundo trimestre, gracias al aumento de los precios del crudo, los productos refinados y los productos químicos, ⁠al tiempo que se vio ⁠obligado a desviar sus envíos para evitar el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra.

El principal exportador de petróleo del mundo registró un beneficio neto de 32,690 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 30 de junio, frente a los 22,670 millones de dólares del año anterior.

"A pesar de la interrupción sin precedentes del suministro a través del estrecho de Ormuz, seguimos demostrando nuestra capacidad para mantener la continuidad del negocio aprovechando nuestra diversa base de activos y nuestra planificación de varias décadas", dijo el director ejecutivo, Amin Nasser, citando el oleoducto Este-Oeste, la capacidad de almacenamiento de Aramco y sus terminales de exportación.

Aramco señaló que mantuvo una tasa de fiabilidad del suministro del 98.4% durante el trimestre, a pesar de la continua incertidumbre geopolítica en la región.

La empresa ha incrementado las exportaciones a través del oleoducto Este-Oeste hacia el puerto de Yanbu, en el mar ⁠Rojo, desde que la guerra de Estados ⁠Unidos e Israel contra Irán desencadenó ⁠la mayor interrupción en la historia de los mercados energéticos. Nasser ya había ⁠descrito anteriormente esta ruta como un salvavidas fundamental.

Pero esa ruta alternativa y las terminales de exportación sauditas en el mar Rojo también se ven ahora amenazadas. En julio, las fuerzas hutíes, alineadas con Irán, anunciaron un bloqueo de la industria petrolera de Arabia Saudita en el mar Rojo, lo que extendió la interrupción a una segunda vía navegable importante ⁠y provocó una subida de los precios del petróleo.