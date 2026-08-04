Huelga de trabajadores marítimos impide movilidad de barcos en puertos de granos argentinos

Una huelga de trabajadores marítimos impedía ⁠este martes el ingreso y salida de barcos en puertos de granos de Argentina, dijo la ⁠cámara de exportadores y procesadores ⁠de granos CIARA-CEC, lo que paraliza el comercio exterior del país austral.

La medida de fuerza liderada por los llamados "prácticos" marítimos, responsables del movimiento de cada embarcación, abarca a los principales puertos argentinos.

Le medida se adoptó al entrar en vigencia un decreto presidencial que oficializó la desregulación del servicio de "Practicaje y Baquía" marítima de Argentina, lo que "impacta directamente (...) en ejes fundamentales de nuestra actividad, afectando gravemente al sector que representamos", dijo un comunicado de la asociación profesional del rubro.

Este sindicato afirmó que los cambios podrían reducir la demanda de prácticos argentinos y poner en riesgo puestos de trabajo, preparando acciones legales para impugnar el decreto.

Gustavo Idígoras, presidente ⁠de CIARA-CEC, declaró a Reuters que ⁠la huelga ha ⁠paralizado la actividad en todos los puertos graneleros del país.

Argentina ⁠es uno de los principales exportadores mundiales de harina y aceite de soja, así como de maíz. La mayor parte de los embarques se realiza a través de puertos situados a lo largo del río Paraná.

Por el momento no se dieron ⁠precisiones de la duración de la huelga ni del número de buques afectados.