Autocuidado para emprendedores: pequeños hábitos para cuidar tu bienestar sin descuidar el negocio 

El autocuidado no requiere comenzar con rutinas exigentes ni cambios drásticos. Para los emprendedores, incorporar pequeñas acciones de forma constante puede tener un mayor impacto en su bienestar físico y mental.

Una de estas practicas puede ser seguir el reto que lanzó la Organización Mundial de la Salud llamada “los 7 días de seguimiento y bienestar” que busca impulsar el autocuidado.

Este reto consiste en elegir un aspecto a mejorar como el sueño o la alimentación; después, registrar la actividad durante siete días y la información obtenida ayudará a crear ajustes para llevar una vida más saludable.

Por otra parte, Epifanio Sánchez, consultor en bienestar y liderazgo empresarial, menciona pequeñas acciones por las que pueden comenzar los emprendedores para fomentar el autocuidado:

Asistir a chequeos médicos periódicamente.

Tomarse un día en el que no se tomen decisiones, para aligerar la carga de trabajo.

Establecer horarios tanto en el negocio como en la vida personal.

Poner un límite de hora para desconectarse, es decir, evitar tomar llamadas o contestar mensajes del trabajo.

Ser selectivo con los proyectos o clientes, para evitar la sobrecarga de trabajo.

Evitar aplazar o cancelar reuniones con el círculo social.

Establecer un horario para dormir.

Descansar por lo menos un día a la semana.

Asimismo, Epifanio Sánchez, consultor en bienestar y liderazgo empresarial, aconseja estar alerta a los cambios de humor, ya que al estar expuesto a altos niveles de estrés y presión, las personas suelen presentar menor empatía, aumenta la irritación y la tristeza.

Para un emprendedor, el autocuidado no debe de tratarse de un lujo o recompensa, sino una serie de hábitos saludables para mantener el negocio y cuidar de sí mismo.