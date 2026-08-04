Telegram aclara que Apple la suspendió de la App Store por contenido de abuso sexual infantil

Telegram fue ⁠retirado temporalmente de la App Store de Apple en todo el mundo después de que ⁠el fabricante del iPhone denunciara que un usuario había compartido "material de abuso sexual infantil", dijo este martes la aplicación de mensajería.

El incidente se produce tras una suspensión similar en 2018, cuando Apple retiró temporalmente Telegram por material ⁠que el fundador de la aplicación, Pável ⁠Dúrov, calificó en su momento de "contenido inapropiado", aunque la aplicación volvió a estar disponible después de que Telegram reforzara sus medidas de seguridad.

Un portavoz de Apple confirmó la reciente retirada temporal y señaló que, tras una revisión, se había detectado contenido que infringía las directrices que prohíben el material de abuso sexual infantil.

"La aplicación se restableció posteriormente, una vez que el desarrollador eliminó rápidamente el contenido y bloqueó al usuario que lo había publicado", añadió el portavoz.

La aplicación fue retirada y restablecida el mismo día, tras la intervención de Telegram.

Telegram, que cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales, afirma que aplica una política de tolerancia cero con respecto al material relacionado con el abuso sexual infantil, y que este año ha bloqueado cerca de 338,000 grupos y canales por este tipo de contenidos.

"Estoy seguro de que esta postura se aplicará por igual a todas las demás aplicaciones de la tienda en el futuro, ¿verdad? Apple", publicó Telegram en la red social X en respuesta a un usuario que compartió la declaración de Apple.

Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, creadora de Fortnite, que lleva años enzarzada en disputas legales con Apple, cuestionó la decisión del gigante tecnológico estadounidense.

"Apple ha declarado que ha retirado la aplicación, que estaba disponible para mil millones de usuarios, porque un usuario de Telegram publicó algo horrible e ilegal", escribió Sweeney en X.

"No han explicado cómo, si ese es el ⁠criterio para retirar una aplicación, cualquier aplicación de mensajería podría funcionar ⁠a gran escala, incluido iMessage", dijo Sweeney, en referencia ⁠al servicio de mensajería de Apple.

Un portavoz de Apple no respondió a una solicitud de comentarios adicionales sobre la ⁠infracción de las directrices.

Telegram ha sido objeto de escrutinio regulatorio por su gestión del material de abuso sexual infantil y otros contenidos ilegales tan recientemente como en abril, cuando el regulador de las comunicaciones de Reino Unido inició una investigación sobre pruebas que apuntaban al intercambio de material de abuso sexual infantil.

Telegram ha negado "categóricamente" las acusaciones del regulador, añadiendo que, desde 2018, había "eliminado prácticamente" la difusión pública de material de abuso sexual infantil mediante algoritmos de detección.

Telegram también fue multado en febrero por el organismo regulador de seguridad en internet de Australia ⁠por retrasar las respuestas a las consultas sobre las medidas adoptadas para frenar el material sobre abuso infantil y el comportamiento extremista violento.