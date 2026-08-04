Italia solicitará centros para migrantes financiados por la UE en las reuniones sobre Ceuta

Italia pedirá, en las conversaciones de ⁠emergencia del martes, la creación de centros de tramitación de migrantes y centros de retorno financiados por la Unión Europea en ⁠terceros países, según afirmaron altos cargos del Gobierno, mientras los ministros del Interior de la UE tratan de evitar que se repita la afluencia de unos 50,000 migrantes registrada la semana pasada en el enclave español de Ceuta.

Esta oleada, que comenzó el jueves en una de las dos fronteras terrestres ⁠de la UE con África —ambas compartidas con Marruecos—, ha ⁠desatado la alarma en todo el bloque. La otra frontera terrestre es la del enclave español de Melilla.

"Nosotros, como Unión Europea, ya no podemos limitarnos a reaccionar ante las emergencias dentro de nuestras fronteras. Por el contrario, debemos actuar como un bloque unido y cohesionado para detener las salidas en su origen y repatriar a quienes no tienen derecho a permanecer en el territorio de la UE", dijo este martes el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, a sus homólogos de la UE, según se desprende de una copia de su discurso difundida por su oficina.

"Ha llegado el momento de poner en práctica nuevos modelos de centros para la tramitación externa de los procedimientos de asilo y para las repatriaciones en terceros países seguros".

La crisis de Ceuta supone la primera gran prueba para el Pacto de Migración de la UE, que entró en vigor en junio tras años de negociaciones, y para comprobar si las nuevas normas y los mecanismos de solidaridad del bloque pueden hacer frente a una llegada masiva e repentina a sus fronteras.

La migración ha sido uno de los temas políticos más divisivos de la Unión Europea desde la crisis de 2015-2016, cuando más de un millón de refugiados y migrantes, muchos de ellos huyendo de la guerra en Siria, llegaron a Europa.

Esta afluencia avivó el apoyo a los partidos antiinmigración y de extrema derecha en todo el bloque e intensificó años de disputas sobre los controles fronterizos, las normas de asilo y el reparto de cargas. Marruecos dijo el domingo que los recientes cruces masivos hacia Ceuta y Melilla se habían visto impulsados por la desinformación en las redes sociales, las redes de trata de personas y las interpretaciones erróneas de una sentencia judicial española.

La mayoría de quienes traspasaron la valla fronteriza no encontraron comida ni acogida, y regresaron a territorio marroquí. No obstante, Italia suspendió durante un mes el régimen de libre circulación sin pasaporte ⁠del espacio Schengen con España —aunque este no se aplica a Ceuta—, mientras que ⁠22 de los 27 Estados miembros de la UE instaron a ⁠una acción coordinada para reforzar las fronteras exteriores del bloque.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, aboga por un mecanismo de emergencia de la UE en materia ⁠de migración que permita acelerar los procedimientos y, en circunstancias excepcionales, suspender temporalmente los registros de solicitud de asilo durante llegadas masivas repentinas, según escribió en un artículo de opinión publicado el martes en Politico.

Afirmó que las normas actuales del bloque se diseñaron para hacer frente a presiones migratorias habituales, más que a afluencias coordinadas.

El comisario europeo Magnus Brunner, responsable de Asuntos Internos y Migración, dijo que lo ocurrido en Ceuta ponía de manifiesto que algunos actores estaban dispuestos a utilizar la migración para poner a prueba a la UE.

"Por el momento, Europa ha superado esta prueba", dijo Brunner en un mensaje a Reuters a través de su portavoz el lunes, y añadió que los ministros debatirían las lecciones extraídas de la crisis y las formas ⁠de reforzar la respuesta de la Unión.

"Es alentador que hayamos logrado controlar la situación y hayamos llevado a cabo repatriaciones rápidas. Las nuevas normas europeas han contribuido a que los procedimientos sean más eficientes y han reforzado la respuesta de los Estados miembros".