Irán exige en plan controlar las entradas a Ormuz y supervisar las salidas

⁠Irán quiere controlar el tráfico marítimo de entrada por ⁠el estrecho de Ormuz y supervisar el de salida, con capacidad para intervenir si fuera necesario, según un plan ⁠que negocia con Omán para ⁠reabrir esta estratégica vía marítima, dijo este martes a Reuters una fuente iraní de alto rango.

La fuente, que participa en las conversaciones, dijo que esta es "la idea general que se está debatiendo actualmente" y precisó que el carril de salida seguiría una ruta entre Irán y Omán, con la autorización de salida concedida a través de Omán después de notificarlo a Irán.

"Es poco probable que Teherán cambie de postura", añadió la fuente.

A finales de julio, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, dijo que Teherán había rechazado una propuesta omaní para dividir de forma equitativa las rutas de tránsito entre los dos países, al considerar que ese plan no abordaba las preocupaciones de seguridad de Teherán mientras no se alcanzara una estabilidad regional a ⁠largo plazo.

El control del estrecho —la ⁠angosta vía marítima entre ⁠el golfo Pérsico y el océano Índico por la que ⁠transitan alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y otros bienes esenciales— ha sido uno de los principales escollos en los esfuerzos por resolver la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El estrecho permanece bloqueado en gran medida desde el comienzo de la guerra, a ⁠finales de febrero.