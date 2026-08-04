De dentista a chocolatera: la historia de Sìij, chocolate mexicano premiado en Francia

Cuando Reyna Flores Hernández llegó a Comalcalco, Tabasco, para trabajar como cirujana dentista, nunca imaginó que una consulta cambiaría el rumbo de su carrera. Aquel encuentro dio origen a Sìij, una marca de chocolate artesanal que nació con el objetivo de ofrecer una mejor retribución a los productores de cacao y que hoy suma reconocimientos internacionales.

Todo comenzó cuando una pareja de productores de cacao llegaron al consultorio. La mujer tenía un fuerte dolor de muelas y mientras realizaba la revisión, “el esposo me dijo ‘no le haga nada, ahí se la dejo, voy a ver si hay un remanente’. Yo no entendí que me había dicho remanente, y si hubiera entendido tampoco hubiera sabido a que se refería, solo le dije está bien”.

La paciente tenía una infección severa y fue necesario extraer la pieza dental. Cuando el productor regresó, reaccionó con molestia, azotando el sombreo contra la puerta, pues esperaba autorizar el procedimiento una vez que recibiera el remanente, un pago adicional que los intermediarios entregan cuando obtienen mayores ganancias por la venta del cacao. Como no había recibo ese dinero no podía pagar la consulta.

"Le dije que no se preocupara y que me pagara después. Al día siguiente regresaron con huevos, una gallina y otros productos", recuerda Reyna Flores Hernández en entrevista durante la expo Mexipan 2026.

Esa situación le permitió conocer una realidad que hasta entonces desconocía: aunque Tabasco es uno de los principales productores de cacao del país, muchas familias dedicadas a este cultivo reciben pagos bajos y tardíos, y apenas obtienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

Me pregunté cómo era posible que quienes producen la materia prima del chocolate fueran quienes menos ganaran en toda la cadena", comenta la emprendedora.

Esa experiencia fue el punto de partida de Sìij, una empresa que hoy busca demostrar que es posible elaborar chocolate fino mientras se mejora la remuneración de los productores de cacao.

Especial.

Del consultorio a la chocolatería premiada en Francia

Con esa inquietud nació hace ocho años Sìij, palabra maya que significa "regalo". El proyecto surgió con un doble objetivo: elaborar chocolate artesanal de alta calidad y ofrecer una mejor retribución a los productores de cacao de Comalcalco mediante la compra de su materia prima a precios superiores a los del mercado.

Los productores son quienes hacen posible toda la industria del chocolate, pero permanecen en el eslabón más bajo de la cadena porque no reciben una remuneración justa", explica la emprendedora.

Aunque su formación profesional estaba en la odontología, Reyna Flores Hernández decidió prepararse antes de lanzar su marca. Estudió chocolatería, procesos de transformación del cacao, normatividad, características de las variedades mexicanas y el mercado del chocolate artesanal.

El objetivo era desarrollar un producto que compitiera por su calidad y no únicamente por su historia y en el segundo año de operación, Sìij obtuvo la Medalla de Oro 2021 otorgada por la Agencia para la Valoración de Productos Agrícolas, con sede en Francia, por su barra de chocolate al 70% elaborada con cacao criollo de almendra blanca, al siguiente año volvió a ganar el premio y llegaron otros reconocimientos internacionales que fortalecieron el posicionamiento de la marca.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 80 productos y las barras de chocolate se comercializan en la tienda física en Comalcalco, se mandan pedidos a distintos estados del país, a través de Amazon y se crear productos para empresas.

Reyna Flores Hernández, fundadora de chocolates Sìij.Especial.

Competir con una propuesta de valor

Además de abrirse paso en una industria donde, asegura, predominan los hombres, Reyna Flores Hernández ha buscado diferenciar su negocio mediante una propuesta basada en la calidad del chocolate y el comercio más justo con los productores.

"Nuestra misión es valorar el trabajo del productor de cacao. Nosotros pagamos muy por arriba de los precios del mercado porque creemos que ellos también deben beneficiarse del valor que genera el chocolate", afirma.

Para la emprendedora, el crecimiento de Sìij demuestra que es posible construir una marca premium sin perder de vista el origen de la materia prima. Su objetivo, dice, es que el consumidor encuentre chocolates finos elaborados con cacao mexicano, mientras quienes lo cultivan reciben una remuneración más justa por su trabajo.