Bolsas mexicanas repuntan por optimismo

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias este miércoles y finalizaron una racha dos jornadas con caídas.

Los índices accionarios locales se contagiaron del óptimo y registraron ganancias en línea con sus pares del exterior, apoyados por el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por dos semanas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 2.47% a 70,221.76 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 2.38% 1,401.08 unidades.

Desde que el inicio del enfrentamiento, los índices apuntan caídas de 1.66% para la BMV y de 1.03 para BIVA. Mientras en lo que vamos del presente año, las bolsas presentaron ganancias, el S&P/BMV IPC sube 9.20% y de FTSE BIVA con 10.10 por ciento.

“En la sesión, el IPC mostró un rendimiento positivo de 2.5%, en línea con el optimismo observado en los mercados internacionales tras la noticia de un acuerdo temporal de cese al fuego en Medio Oriente”, aseguraron analistas de GBM Research.

Y añadieron que el menor riesgo geopolítico redujo la aversión al riesgo a nivel mundial, lo que favoreció a los principales índices accionarios. “Adicionalmente, el decremento en los precios del petróleo, ligado a la pausa en el conflicto armado, contribuyó a mejorar el sentimiento de mercado, beneficiando sectores sensibles al consumo y a la actividad económica, y reforzando la inclinación por activos de riesgo en mercados emergentes como México”.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex, detalló que el incremento “refleja un mayor apetito por riesgo, en línea con el repunte observado en los mercados estadounidenses tras el anuncio de un alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán”.

Afirmó que, pese a la volatilidad reciente, los fundamentales del mercado accionario mexicano están sólidos de cara a la próxima temporada de reportes corporativos; sin embargo, será indispensable incorporar las nuevas cifras macroeconómicas y evaluar el efecto de volatilidad en el tipo de cambio.

“Técnicamente, el IPC mantiene su tendencia alcista, tras un rebote desde los 64,000 puntos, acumulando un avance superior al 10 por ciento. Lo anterior abre la posibilidad de observar niveles cercanos a su máximo histórico, en el cual ubicamos la nueva resistencia en el rango de 71,500 – 72,000 puntos, siempre que se mantenga por arriba de sus medias de corto y mediano plazo, prevalecerá la tendencia alcista”, resaltó.