Bolsas asiáticas se desploman mientras el petróleo supera los 100 dólares

Las bolsas de Corea del Sur y Japón se desplomaron el lunes en el comercio matinal del lunes, luego de que los precios del petróleo superaron los 100 dólares el barril por primera vez en casi cuatro años.

El índice surcoreano Kospi bajaba 6.7% mientras el Nikkei 225 de Tokio caía alrededor de 5.8%.

El West Texas Intermediate (WTI), principal referencia estadounidense del petróleo, se cotizaba a 106.80 dólares por barril, un alza de 17.4%.

En tanto, el Brent subía 15.65% a 107.20 dólares por barril.

Ambos alcanzaron niveles que no se habían visto desde los meses iniciales de la invasión rusa a Ucrania, en 2022.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el alza del petróleo como un "pequeño precio a pagar" por eliminar la amenaza nuclear iraní, y afirmó que el incremento sería temporal.

En tanto, el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo y gas mundiales, se suspendió desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Japón, cuarta mayor economía del mundo, es también el quinto mayor importador de crudo, con 95% procedente de Oriente Medio.

La primera ministra Sanae Takaichi afirmó el 2 de marzo que Japón tiene reservas de emergencia de crudo equivalentes a 254 días de consumo local.

La agencia Kyodo News informó el viernes que el gobierno está considerando liberar parte de sus reservas petroleras.

Corea del Sur es el cuarto mayor importador de crudo, siendo China el mayor.