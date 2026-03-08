Crudo supera los 100 dólares por barril por guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo suben con fuerza en la apertura en Asía y rebasaron los 100 dólares por barril por primera vez desde mediados de 2022, debido a que la guerra en Oriente Medio obstaculiza la producción y el transporte.

Los futuros del barril Brent, el referente internacional, subía 14.94% y se vende en 106.70 dólares poco después de que se reanudaran las operaciones el domingo por la tarde.

Por su parte, el West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, subía 17.01% y cotizaba en los 106.23 dólares por barril

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis para Banco Base, “el precio del petróleo y de la gasolina siguen al alza, porque la guerra y los bombardeos continúan, y con esto se compromete cada vez más la oferta de energéticos a nivel global, sobre todo porque pues ya no es una guerra que duró unos cuantos días, y amenaza con durar meses”.