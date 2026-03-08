Peso mexicano se acerca a las 18 unidades por dólar en apertura del mercado en Asia

El peso mexicano se depreció en la apertura en Asia, debido al conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En operaciones electrónicas, el peso se depreció en la apertura en Asia 1.03% frente al dólar y se vendió en 17.9874 unidades por dólar o 18.41 centavos, respecto al cierre del Banco de México (Banxico) que fue de 17,8034 pesos.

Con ello, la divisa mexicana se encamina a una apreciación de 0.11% en lo que va del año.

El conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado que los inversionistas abandonen activos de riesgo, como el peso, para refugiarse en el dólar.