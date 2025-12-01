Bolsa mexicana termina la primera jornada de diciembre con una caída marginal

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas las negociaciones de este lunes. Los índices locales retrocedieron marginalmente, en línea con sus pares de Wall Street, y con los inversionistas asimilando indicadores económicos débiles en México y Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 0.07% a 63,551.13 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 0.07% a 1,262.54 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia se observaron comportamientos mixtos. En los avances, destacó la minera Industrias Peñoles, subieron 6.27% a 821.24 pesos, mientras que las pérdidas las encabezó el gigante América Móvil, de Carlos Slim, que bajó 3.24% a 20.33 pesos.

Hoy en Estados Unidos se conocieron datos débiles de actividad manufacturera, que disminuyó por noveno mes consecutivo en noviembre. Mientras tanto en México, las cifras de remesas y la encuesta de analistas del Banxico dieron un panorama más débil para el cierre del año.

Los índices locales también cayeron después de haber registrado en la jornada del viernes un avance de casi 1.50%. Con un mes por delante este 2025, las referencias bursátiles mantienen rendimientos destacados; el índice S&P/BMV IPC perfila una mejora de 28.11 por ciento.