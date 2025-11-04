Bolsa mexicana sube tras racha de tres caídas; destacan acciones de Televisa

Las bolsas de valores de México cerraron con avances moderados las negociaciones de este martes. Los índices bursátiles locales subieron, después de tres jornadas consecutivas con pérdidas, en un mercado que espera la decisión de tasas del Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.38% a 62,390.73 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.42% a 1,243.94 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Televisa, con 3.56% a 9.88 pesos, seguido de Becle, que vende el tequila José Cuervo, con 2.99% más a 23.74 pesos, y la panificadora Bimbo, con 2.98% a 65.91 pesos.

El S&P/BMV IPC acumuló hasta ayer tres sesiones consecutivas con pérdidas. Los inversionistas esperan atentos la decisión de política monetaria del Banco de México, el jueves.