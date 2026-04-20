Bolsa mexicana sube atenta al conflicto en Oriente Medio; destaca GCC

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias moderadas la primera sesión de la semana. Los índices accionarios locales subieron, revirtiendo un inicio de sesión negativo, en un mercado atento a las noticias sobre el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.37% a 70,083.73 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.50% hasta un nivel de 1,402.14.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacó la cementera GCC, con 4.37% a 209.81 pesos, seguida por la compañía de servicios financieros Gentera, con 4.09%, en 48.31 pesos, y Megacable, con 3.64% más a 62.02.

Inicialmente, los inversionistas se mostraron preocupados por la continuidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, tras la incautación de un buque iraní anunciada el fin de semana por Washington. La dirección cambió por la expectativa de más diálogos de paz.