La OPEP vuelve a rebajar sus previsiones de crecimiento de la demanda petrolera mundial para 2026

La OPEP rebajó el jueves a 970,000 barriles por día (bpd) su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, según se desprende de una copia de su reporte mensual, lo que supone la segunda revisión a la baja consecutiva.

El grupo de productores sigue considerando que el impacto en el consumo desde el inicio de la guerra que involucra a Irán es menor que el que prevén otros organismos, como la Administración de Información de Energía de Estados Unidos y la Agencia Internacional de la Energía. Ambos esperan que la demanda disminuya en 2026.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo también elevó su previsión de crecimiento de la demanda de crudo para 2027, según el informe publicado en la página web de la OPEP.

La guerra ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo, frenando la producción de millones de barriles en Oriente Medio. El consiguiente aumento de los precios del combustible está afectando a consumidores y empresas de todo el mundo.

La previsión actual ha reducido el crecimiento esperado de la demanda petrolera para este año desde los 1.17 millones de bpd previstos con anterioridad. Para 2027, la OPEP espera que la demanda aumente en 1.73 millones de bpd, 190.000 bpd más que en la previsión anterior.

"El rendimiento económico mundial en el primer semestre de 2026 se ha mantenido resistente, a pesar de las tensiones geopolíticas en curso", señaló la OPEP en el informe, dejando sin cambios sus previsiones de crecimiento económico.

Tanto la EIA como la AIE prevén que la demanda de petróleo disminuya este año como consecuencia de la guerra.

La OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a aliados como Rusia, había acordado reanudar los aumentos de producción a partir de abril, pero el cierre de Ormuz lo ha hecho imposible. El informe indica que el bombeo cayó aún más en mayo.

La producción de crudo de la OPEP+ alcanzó una media de 33.13 millones de bpd en mayo, 190,000 barriles menos que en abril, según el informe, que cita fuentes secundarias que la OPEP utiliza para supervisar su producción.

Irán registró la mayor caída en el bombeo. Las exportaciones del país se redujeron de forma drástica en mayo debido al bloqueo estadounidense, según muestran los datos de los petroleros.

La cifra de mayo incluye a Emiratos Árabes Unidos, que abandonó la OPEP y la OPEP+ el 1 de mayo.