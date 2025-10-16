Bolsa mexicana sube 1.47% y avanza con fuerza por segunda jornada consecutiva

Las bolsas de valores de México subieron con fuerza por segundo día consecutivo en la jornada de este jueves. Los índices accionarios locales avanzaron, extendiendo un movimiento similar de la sesión de ayer, impulsados por los títulos del gigante América Móvil.

El índice referencia S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, subió 1.47% a 62,544.56 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 1.34% al nivel de 1,247 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con avances Los títulos de Coca-Cola FEMSA destacaron, con 4.91% a 157.5 pesos, seguidos por los de PINFRA, con 4.75% a 243.16 pesos, y América Móvil, con 4.34% a 20.67 pesos.

Los títulos del gigante de las telecomunicaciones América Móvil, de Carlos Slim, subieron con fuerza y, por su peso en el índice, impulsaron las ganancias. La compañía presentó el martes tras el cierre su reporte trimestral. Sus acciones tocaron máximos de marzo de 2022.