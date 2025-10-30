Bolsa mexicana retrocede desde máximo histórico

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales retrocedieron tras haber anotado ayer un máximo histórico, con los títulos del conglomerado Orbia y Grupo Financiero Inbursa liderando los descensos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.73% a 62,889.86 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 0.74% a un nivel de 1,250.95 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de Orbia Advance, con 5.75% menos a 16.88 pesos, además del descenso de Grupo Financiero Inbursa, con 3.64% a 44.75 pesos, y OMA, con 3.52% a 229.44 pesos.

La sesión estuvo marcada por datos que mostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo 0.3% en el tercer trimestre, en línea con lo esperado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. En la tasa interanual, el PIB disminuyó en 0.2% en cifras originales.

El S&P/BMV IPC retrocedió después de una racha de tres jornadas consecutivas con ganancias, una racha en la que alcanzó ayer un nuevo máximo histórico. A pesar de esta pérdida, el índice referencia mexicano acumula un rendimiento de 26.78% en lo que va del año.