Bolsa mexicana retrocede tras anotar máximo histórico

Las bolsas de valores de México caen la mañana de este jueves luego de una racha de tres jornadas consecutivas con avances. Los índices accionarios locales retroceden, tras haber anotado ayer un máximo histórico y con los títulos de Orbia encabezando el descenso.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que reúne a las acciones locales más negociadas, desciende 0.40% a 63,101.29 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.29% al nivel de 1,256.65 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Destaca el descenso del conglomerado Orbia, con 3.74% menos a 17.24 pesos, seguido por la minera Grupo México, con 2.75% a 161.10 pesos, y Becle, con 2.65% a 22.41 pesos.

La sesión estaba marcada por datos que mostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo 0.3% en el tercer trimestre, en línea con lo esperado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. A tasa interanual, el PIB disminuyó 0.2% en cifras originales.