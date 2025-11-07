Bolsa mexicana registra avance semanal y mejora su sólido rendimiento en el año

Las bolsas de valores de México terminaron con ganancias las negociaciones del viernes, con los títulos de Kimberly-Clark liderando los avances. Los índices bursátiles locales subieron y cerraron una semana positiva, ampliando los sólidos rendimientos acumulados del año.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.49% a 63,402.32 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se movió 0.48% hasta 1,264.18 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores terminaron con avances. Destacó Kimberly-Clark de México, con una ganancia de 2.39% a 36.01 pesos, seguida de Coca-Cola FEMSA, con 1.90% a 167.14 pesos, y FEMSA, que ganó 1.81% a 176.86 pesos.

Los inversionistas seguían asimilando un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia anunciado ayer por el Banco de México, mientras que este jueves destacaron datos de precios locales que respaldaron la expectativa de otro ajuste de igual magnitud en diciembre.

En este contexto, el índice líder S&P/BMV IPC registró una ganancia semanal de 0.63%. En las negociaciones de media semana llegó a marcar un máximo récord de 63,682.80 unidades. El principal referente bursátil local acumula una mejora de 27.81% en lo que va del año.