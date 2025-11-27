Bolsa mexicana opera con pérdidas; acciones de Walmex encabezan los descensos

Las bolsas de valores de México negocian con pérdidas la mañana del jueves. Los índices locales retroceden en una sesión que se anticipa de pocos cambios, debido a que los mercados financieros en Estados Unidos permanecerán cerrados por el Día de Acción de Gracias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cae 0.33% a 63,028.05 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cae 0.33% al nivel de 1,252.87 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Destaca la caída del gigante minorista Walmex, con 1.39% menos 60.95 pesos; seguida por la de Alsea, con 1.34% menos a 49.23 pesos, y Arca Continental, que cae 0.96% a 181.13 pesos.

Los mercados financieros en Estados Unidos permanecen cerrados por el feriado de Acción de Gracias y mañana cerrarán a media jornada, por lo que se espera una menor actividad en las plazas locales. Ayer los índices cerraron estables tras anotar tres avances consecutivos.

Hoy el INEGI dio a conocer que México tuvo un superávit de 1,411 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada de octubre. Ayer, el Banco de México dijo que bajó las expectativas de crecimiento de la economía en 2025 a 0.3% desde 0.6 por ciento.